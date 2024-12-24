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Косторная — о переходе к Плющенко: мне дали свободу, к которой я не была готова

Косторная — о переходе к Плющенко: мне дали свободу, к которой я не была готова
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная оценила свой переход в тренерский штаб Евгения Плющенко летом 2020 года. Тогда Алёна перешла в академию Плющенко после многолетней работы в штабе Этери Тутберидзе, куда вернулась в 2021 году.

«Мне дали свободу, к которой я не была готова. Мне дали свободу выбора, к которой я не привыкла. Я не умела отвечать за неё. Я привыкла к тому, что либо ты делаешь, либо у тебя проблемы», — сказала Косторная в фильме Winline «Параллельное вращение».

Ранее Косторная, ныне выступающая в парном катании, объяснила, почему приняла решение пропустить два сезона.

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