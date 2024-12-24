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Тарасова — о гранте Загитовой: ещё совсем маленькая девочка для таких дел

Тарасова — о гранте Загитовой: ещё совсем маленькая девочка для таких дел
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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на отказ заявки на грант олимпийской чемпионки Алины Загитовой в размере 74 798 618 рублей на организацию ледового шоу.

«Во-первых, я не знала, что Загитова подавала заявку на государственный грант на организацию шоу. У нас и так много ледовых шоу — у Илюши Авербуха, у Тани Навки. Это уже много для нашей страны. На Новый год и Женя Плющенко делает постановки со своими артистами.

У Загитовой же не было опыта продюсирования шоу, она никогда не была постановщиком. Алина ещё совсем маленькая девочка для таких дел. Просто звания у неё уже большие. Мне кажется, что ей надо сосредоточиться на своём исполнительском искусстве», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, Загитова запросила 74,8 млн рублей гранта для проведения в первой половине 2025 года шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Она столкнулась с непониманием, так как в заявке не было предусмотрено софинансирования и вложений иных средств.

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