Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Траньков: Мишина и Галлямов — вне конкуренции в этом сезоне

Траньков: Мишина и Галлямов — вне конкуренции в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о лидерстве Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в парном катании, а также прокомментировал конкуренцию в танцах на льду.

«В парном катании на чемпионате России всё было ясно, ничего нового не произошло. Мишина и Галлямов — вне конкуренции в этом сезоне. По оценкам и по прокатам они — лучшие. Они и так всегда были самой надёжной парой в плане техники. На чемпионате России они просто подтвердили свой класс.

В танцах на льду, по сути, та же самая ситуация. Поэтому хочется отметить три молодых дуэта, которые заняли третье, четвёртое и пятое места, — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. Они меня очень впечатлили, хорошая смена растёт у нас. Три очень интересные, самобытные пары, готовые навязывать конкуренцию на высоком уровне. Про наших мастодонтов в танцах на льду не буду говорить, это два взрослых дуэта. Они всегда выступают здорово», — приводит слова Транькова «ВсеПроСпорт.ру».

Материалы по теме
«Здравый смысл победил». Максим Траньков — о допуске россиян к отбору на Олимпиаду
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android