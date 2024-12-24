Траньков: Мишина и Галлямов — вне конкуренции в этом сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о лидерстве Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в парном катании, а также прокомментировал конкуренцию в танцах на льду.

«В парном катании на чемпионате России всё было ясно, ничего нового не произошло. Мишина и Галлямов — вне конкуренции в этом сезоне. По оценкам и по прокатам они — лучшие. Они и так всегда были самой надёжной парой в плане техники. На чемпионате России они просто подтвердили свой класс.

В танцах на льду, по сути, та же самая ситуация. Поэтому хочется отметить три молодых дуэта, которые заняли третье, четвёртое и пятое места, — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. Они меня очень впечатлили, хорошая смена растёт у нас. Три очень интересные, самобытные пары, готовые навязывать конкуренцию на высоком уровне. Про наших мастодонтов в танцах на льду не буду говорить, это два взрослых дуэта. Они всегда выступают здорово», — приводит слова Транькова «ВсеПроСпорт.ру».