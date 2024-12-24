«Я немножко с приветом». Алексей Ягудин рассказал об особенностях своего характера

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил, считает ли себя строгим отцом. У Ягудина и его жены Татьяны Тотьмяниной две дочери — Елизавета и Мишель.

«Нет, строгость — вообще не мой конёк по жизни. Не только касаемо семейной жизни, но и всех тех проектов, где я задействован. Да, с одной стороны, сложно представить, что Алексей, вот кусочек льда, который сейчас сидит здесь, имеет сердце и какой-то внутренний огонь, который невозможно остановить. Я всегда был приверженцем того, что в жизни нужно просто почаще улыбаться друг другу и быть максимально мягким, лояльным, как хамелеон, который подстраивается.

Понятно, иметь свою точку зрения, я немножко с приветом. Да, действительно, а кто не без привета? Глобально я очень мягкий», — сказал Ягудин на Rutube-канале «Карты, деньги, два мяча».