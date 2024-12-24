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«Стараемся, чтобы это был крайний случай». Ягудин назвал жёсткое наказание для своих дочек

«Стараемся, чтобы это был крайний случай». Ягудин назвал жёсткое наказание для своих дочек
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Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, как наказывает своих дочерей, Елизавету и Мишель, за непослушание.

«Нет смысла в ругательствах. Я просто в детстве стоял в углу. В коммунальной квартире Ленинграда. Угол — слишком жестоко. Ну нет, не жестоко, неприятненько. Использовать методику кнута, пожалуй, нет смысла в современном обществе, с современной молодёжью. С ними нужно больше разговаривать. Понятно, что и со мной, когда мне было 8-10, нужно было больше разговаривать, нежели просто вставать в угол и стоять, пока не поймёшь причину.

Есть жёсткое наказание — просто забираешь гаджет. Это тупик. Люди не понимают, как жить без них. Стараемся, чтобы это был крайний случай. Человек — существо, которое может привыкнуть к любым обстоятельствам. У старшей дочки часто отбирали. Поверьте, проходит месяц… Спрашиваешь: «Нужен кому телефон?», в ответ: «Нет», — сказал Ягудин на Rutube-канале «Карты, деньги, два мяча».

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