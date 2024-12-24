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«В 10 лет — это на «Ледниковый период». Ягудин — о том, когда приходить в фигурное катание

«В 10 лет — это на «Ледниковый период». Ягудин — о том, когда приходить в фигурное катание
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Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, в каком возрасте лучше отдавать детей в фигурное катание.

— Можно ли прийти в фигурное катание в 10-летнем или 14-летнем возрасте?
— Нет. Можешь, конечно, прийти в 10 лет, но это к нам на «Ледниковый период». Сейчас все виды спорта, включая фигурное катание, молодеют. Если раньше отводили в 4,5-5 лет и имели шансы побеждать, то сейчас это уже 3,5-4 годика. Только в этом возрасте, тем более девчачий. Мы знаем целую вереницу прекрасных чемпионских фамилий. Понимаем, что это всё возраст 13-15, потом идут изменения, в том числе гормональные, мужики это легче переносят. У девчонок эти процессы сложнее, у кого какая генетика, — сказал Ягудин в эфире Rutube-канала «Карты, деньги, два мяча».

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