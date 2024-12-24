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Ягудин: Татьяна Тарасова – жёсткий тренер, но рукоприкладства никогда не было

Ягудин: Татьяна Тарасова – жёсткий тренер, но рукоприкладства никогда не было
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Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, как с ним обращалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, с которой он завоевал свои главные титулы.

«Татьяна Тарасова — жёсткий тренер, но никогда не было рукоприкладства, но она всегда могла крикнуть. Но ты понимаешь, что это часть твоего становления. Выходя за пределы дворца, она меня всегда обнимала… Только так ты становишься чемпионом.

Сейчас тоже остаются группы, которые (сжимает руки, намекая на крепкое отношение. — Прим. «Чемпионата») вот так держат. В том числе и Этери Тутберидзе. Мы хотим быть чемпионами или нет? Не нравится методика? Иди куда хочешь. В спорте чемпионами становятся только, когда жёстко и целенаправленно идёшь вместе со своим педагогом. Хочешь свободы? Иди», — сказал Ягудин на Rutube-канале «Карты, деньги, два мяча».

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