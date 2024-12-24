Алексей Ягудин рассказал, что ему не нравится в нынешнем поколении спортсменов

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, какой подход в воспитании профессиональных спортсменов ему ближе.

«Что мне не нравится, так то, что в погоне за многочисленными свободами у молодёжи сейчас, которая в спорте, у них в голове сидит, что, если что-то не получилось, ну не получилось. Потом. И мы уже здесь, на этом турнире (имеет в виду любой), являемся частью этого спортивного праздника. Мы воспитаны абсолютно по-другому. Воспитанники советской школы, когда мы приезжали, понимали, что не хотим быть частью спортивного праздника. Мы хотим быть королевами и королями этого праздника.

Когда Татьяна Тарасова приехала домой к своему отцу, великому тренеру по хоккею Анатолию Тарасову и показала первую серебряную медаль с Олимпиады, он сказал: «Танечка, а тебе что, этого достаточно? Ты что мне показываешь? Это всё, ради чего ты занимаешься тренерской деятельностью?» Она ответила: «Я поняла». Мы были воспитаны абсолютно по-другому. На первом месте — победа и ничего кроме.

Сейчас у молодёжи больше свободы, меня не трогайте и так далее. Говорю про наш страну, потому что за границей всё происходит по-разному. В Америке вообще нельзя ни трогать, ни прикасаться. Просто стой, руки в карманах. Не дай бог, если мы увидим, что ты наглядно показываешь, как и что делать.

У нас есть виды спорта, где легче относятся к воспитанию. Есть процессы сложнее — фигурное катание или художественная гимнастика. Думаю, на 99% с этим связано то, что художниц не победить. Когда мы говорим про спорт, то либо это спорт высоких достижений, либо физкультура.

Если мы говорим про спорт высоких достижений, ты должен работать только на определённые достижения. Не хочешь? До свидания. Жёстко, я не говорю про жестокость. Конечно, я против того, когда таскают за волосы, сбивают чем-то начинающих хоккеистов», — сказал Ягудин на Rutube-канале «Карты, деньги, два мяча».