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Алексей Ягудин назвал животное, с которым у него ассоциируется Камила Валиева

Алексей Ягудин назвал животное, с которым у него ассоциируется Камила Валиева
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Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, с каким животным у него ассоциируется 18-летняя российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева.

«Хамелеон. Не потому, что подстраивается под что-то, может, очень многое. Понятно, что не надо мои рассуждения рассматривать как условную истину, но порой я вижу по-своему. Она многогранная личность. И почему-то сразу хамелеон, потому и такой цвет, и такой, и подстроится, и ты сразу не увидишь», — сказал Ягудин на Rutube-канале «Карты, деньги, два мяча».

Напомним, Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за положительного результата допинг-пробы. Она сможет вернуться к соревнованиям в конце 2025 года.

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