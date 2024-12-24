Алексей Ягудин назвал животного, который вызывает у него ассоциации с Евгенией Медведевой

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, с каким животным у него ассоциируется российская фигуристка Евгения Медведева.

«Она так изменилась за последнее время… Если так не думая, её все [называют] медведем. Пусть она будет медведем, который вылез из условной спячки, хотя она никогда не спала. Не косолапый? Да, но мощь какая-то», — сказал Ягудин на Rutube-канале «Карты, деньги, два мяча».

25-летняя Медведева — серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании. Она не выступала на официальных соревнованиях с декабря 2019 года.