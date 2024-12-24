Ягудин: конкуренция, как была у нас с Плющенко, в дальнейшем уничтожает психологически

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин признался, что на него пагубно повлияла конкуренция с Евгением Плющенко.

— Есть мнение, что конкуренция Месси и Роналду помогла обоим достичь таких высот. А ваша конкуренция с Плющенко?

— Это не мнение, а констатация факта. Любая конкуренция, до определённого этапа, тебя развивает ускоренным темпом. Но в какой-то момент любая система заводит тебя в тупик. Конкуренция с Женей или, например, между Медведевой и Загитовой, или ещё какая, она в плане психологии в дальнейшем тебя уничтожает, — сказал Ягудин на Rutube-канале «Карты, деньги, два мяча».