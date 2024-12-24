Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ягудин: конкуренция, как была у нас с Плющенко, в дальнейшем уничтожает психологически

Ягудин: конкуренция, как была у нас с Плющенко, в дальнейшем уничтожает психологически
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин признался, что на него пагубно повлияла конкуренция с Евгением Плющенко.

— Есть мнение, что конкуренция Месси и Роналду помогла обоим достичь таких высот. А ваша конкуренция с Плющенко?
— Это не мнение, а констатация факта. Любая конкуренция, до определённого этапа, тебя развивает ускоренным темпом. Но в какой-то момент любая система заводит тебя в тупик. Конкуренция с Женей или, например, между Медведевой и Загитовой, или ещё какая, она в плане психологии в дальнейшем тебя уничтожает, — сказал Ягудин на Rutube-канале «Карты, деньги, два мяча».

Материалы по теме
Кто из звёзд привёл вас в фигурное катание? Проголосуйте за свою первую любовь
Рейтинг
Кто из звёзд привёл вас в фигурное катание? Проголосуйте за свою первую любовь
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android