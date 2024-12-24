«Лишили прав на полгода». Алексей Ягудин — о вождении в нетрезвом виде в США

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о случае нетрезвого вождения в США, за который был лишён прав.

— В США у вас были проблемы с законом. Вы ведь добрый человек.

— А вы думаете добрые не садятся в состоянии алкогольного [опъянения]? Да, меня остановили. Я никогда не пытался завуалировать эту историю. Был один из праздников, вроде бы, День независимости 4 июля. Мы сделали фотосессию, а женщина, которая ей занималась, говорит, что остановилась в гостинице, где проходит съезд хирургов. На тот момент у меня не был заменён тазобедренный сустав, я сильно мучался с бедром. Я приехал, поговорили, взял координаты. А потом «Лонг-Айленд Айс Ти» (алкогольный коктейль. — Прим. «Чемпионата»).

Я поехал домой, женщина отнимала у меня ключи, но я, к сожалению, дурак, всё-таки сел [и поехал]. Обогнал машину, которая медленно ехала передо мной, не превышая скорость. Но там был запрещён обгон. Я сразу отдал права, сказал, что выпил. Но полицейский заявил, что по закону сначала должны быть тесты… Я прошёл все тесты, не смог стоять на одной ноге.

Сейчас вспоминаешь это с улыбкой. Да и в тот момент было спокойно. Я и алфавит рассказал, и до носа [дотрагивался], и пистолетиком приседал, и прыгал аксель с тулупом. Но вот на одной ноге нужно было простоять 15 секунд, там 13 (показывает, что встал на обе ноги. — Прим. «Чемпионата»). Потом попросил ещё одну попытку, там было меньше. Он извинился, потом открыл багажник машины, а там всякие ракетки, мячи. Отвечает: «Всё понятно».

Выучил этот урок, была мне школа. Мне сделали бумагу, по которой лишили прав на полгода. Это простое наказание для США, когда в первый раз. Мне сделали бумагу, по которой я мог ездить только из одной точки в другую, без прав. Иначе ты теряешь работу и заработок. Это никак не отслеживалось, но [если остановят], то [лишение] на 1,5 года и так далее.

Сворачивал? Нет, страшно было. Друзья куда-то возили. За рулём был лишь в одном направлении. Прошёл школу, обычное обучение, у нас было две группы. Я там таких людей повстречал. Сильнейшее воздействие на мозг после нескольких дней. После этого сразу блок. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Ложись здесь, но только не садись за руль выпившим. Я потерял приличное количество денег, потому что были штрафные санкции на гастролях. Мы — живые люди. Сколько мы нам не говорили о каких-то моментах, мы всё равно будем наступать на свои грабли.

И хорошо, что меня там вот [остановили]. Потому что не дай бог, если бы произошло что-то другое, — сказал Ягудин на Rutube-канале «Карты, деньги, два мяча».