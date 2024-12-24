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«Мне по барабану. На всё». Алексей Ягудин ответил, раздражается ли он на слухи о себе

«Мне по барабану. На всё». Алексей Ягудин ответил, раздражается ли он на слухи о себе
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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, как относится к мнению окружающих о нём.

— Какие слухи о вас раздражают?
— Мне по барабану, о чём говорят.

— На всё?
— Да, — сказал Ягудин на Rutube-канале «Карты, деньги, два мяча».

44-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. Является двукратным победителем турнира шоу-программ «Русский вызов» (2023, 2024). Введён в Зал славы мирового фигурного катания.

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