«Один раз отправили красные женские стринги». Алексей Ягудин — о подарках фанатов

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о подарках, которые ему дарили фанаты.

— Часто фанаты дарят подарки?

— Мне 44 года, скоро получать последний паспорт. Дарят только послание, чтобы больше не выходил (смеётся). В своё время были нестандартные подарки. Помню, при мне, на Олимпиаде в 1998 году, выиграл предыдущий ученик Тарасовой Илья Кулик. К нему подвезли дедушку на инвалидном кресле, который подарил Rolex. Мне как-то раз подарили браслет Cartier.

Однажды, разбирая почту, открываю [письмо], а там $ 2 тыс. В письме следующее: «Алексей, я, к счастью, являюсь вашей фанаткой. Но вы, к сожалению, вроде бы закончили кататься, а я копила на поездку на чемпионат мира. Но теперь мне деньги не нужны, отправляю вам». Я такой: «Ну ладно». Один раз отправили красные женские стринги, может быть, ошиблись, — сказал Ягудин на Rutube-канале «Карты, деньги, два мяча».