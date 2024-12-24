Ягудин ответил, были ли в его жизни поступки, о которых он хотел бы забыть

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил, есть ли в его жизни поступки, о которых он бы хотел забыть.

«Нет. Ничего бы не менял в своей жизни. Это часть. Не помню, кто сказал, что мы рано или поздно как живые личности вступаем в жизненное говно. Какими мы выйдем из этой ситуации? Либо с выученными уроками, либо со шрамами. Мы не начинаем день с чистого листа, а с определённым опытом. И только жизнь наглядно показывает, где был прав, а где — заблуждался», — сказал Ягудин на Rutube-канале «Карты, деньги, два мяча».

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