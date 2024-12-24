«Какие-то выводы делать пока рано». Анастасия Мишина — о допуске российских фигуристов

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, высказала своё мнение о ситуации с допуском российских спортсменов до международных стартов, в частности, о решении ISU допустить россиян до олимпийской квалификации в нейтральном статусе.

«Конечно, про эту новость мы знали. Приятно, что лёд тронулся, что-то начало меняться. Но какие-то выводы делать из этого пока, может быть, рано, поскольку детали ещё неизвестны», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, на прошлой неделе Международный союз конькобежцев (ISU) выпустил официальное коммюнике о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до олимпийских квалификационных турниров.

Полное интервью с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым выйдет на «Чемпионате» в среду в 10:00 мск.