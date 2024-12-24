«Прекрасный вечер». Алина Загитова опубликовала совместное фото с Сергеем Лазаревым

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях совместное фото с известным российским певцом Сергеем Лазаревым.

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Загитова выступила под песню Лазарева «В самое сердце» на шоу «Волшебство на льду» в Москве. В нём также приняли участие Евгения Медведева и Александра Игнатова (Трусова).

«Сегодня был прекрасный вечер. Выступление под потрясающий голос Сергея Лазарева», — написала Загитова в социальных сетях.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).