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«Прекрасный вечер». Алина Загитова опубликовала совместное фото с Сергеем Лазаревым

«Прекрасный вечер». Алина Загитова опубликовала совместное фото с Сергеем Лазаревым
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях совместное фото с известным российским певцом Сергеем Лазаревым.

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Загитова выступила под песню Лазарева «В самое сердце» на шоу «Волшебство на льду» в Москве. В нём также приняли участие Евгения Медведева и Александра Игнатова (Трусова).

«Сегодня был прекрасный вечер. Выступление под потрясающий голос Сергея Лазарева», — написала Загитова в социальных сетях.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

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