Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Семья». Камила Валиева опубликовала милое фото на фоне новогодней ёлки

«Семья». Камила Валиева опубликовала милое фото на фоне новогодней ёлки
Комментарии

18-летняя российская фигуристка, ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Камила Валиева опубликовала в социальных сетях милое семейное фото на фоне украшенной новогодней ёлки.

«Семья», — подписала снимок Валиева, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

В конце января текущего года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Таким образом, участвовать в соревнованиях фигуристка сможет в конце декабря 2025 года, но она с одобрения ВАДА имеет право выступать в некоторых ледовых шоу.

Материалы по теме
России открыли путь на Олимпиаду, но требования ISU бесчеловечны! Наши топы в опасности
России открыли путь на Олимпиаду, но требования ISU бесчеловечны! Наши топы в опасности
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android