«Семья». Камила Валиева опубликовала милое фото на фоне новогодней ёлки

18-летняя российская фигуристка, ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Камила Валиева опубликовала в социальных сетях милое семейное фото на фоне украшенной новогодней ёлки.

«Семья», — подписала снимок Валиева, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

В конце января текущего года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Таким образом, участвовать в соревнованиях фигуристка сможет в конце декабря 2025 года, но она с одобрения ВАДА имеет право выступать в некоторых ледовых шоу.