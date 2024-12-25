Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Вспомнился матч «Барселона» — «ПСЖ». Галлямов — о cостоянии после КП на чемпионате России

«Вспомнился матч «Барселона» — «ПСЖ». Галлямов — о cостоянии после КП на чемпионате России
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист чемпион мира и Европы Александр Галлямов высказался о превосходстве его дуэта с Анастасией Мишиной над остальными спортивными парами в России.

– Ваше доминирование на российской арене в каком-то смысле можно сравнить с доминирование «Зенита» в чемпионате России последние несколько сезонов. Часть болельщиков считает, что это привносит в спорт скуку. Есть ли вам что ответить на такое мнение?
— Гораздо сложнее именно защищать титул. Это непростая работа. Даже если взять нынешний чемпионат России, после короткой программы мне вспоминался матч «Барселона» – «ПСЖ» (в двухматчевом противостоянии в Лиге чемпионов в 2017 году «Барселона» отыгралась после поражения 0:4. — Прим. «Чемпионата»), но сразу отбросил эти мысли. Думаю, это мотивирует другие пары совершенствоваться и тянуться за лидерами, — сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Александр Галлямов и Анастасия Мишина — трëхкратные чемпионы России (2022, 2024, 2025) и серебряные призёры в 2023 году.

Материалы по теме
Траньков: Мишина и Галлямов — вне конкуренции в этом сезоне
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android