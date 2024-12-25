«Вспомнился матч «Барселона» — «ПСЖ». Галлямов — о cостоянии после КП на чемпионате России

Российский фигурист чемпион мира и Европы Александр Галлямов высказался о превосходстве его дуэта с Анастасией Мишиной над остальными спортивными парами в России.

– Ваше доминирование на российской арене в каком-то смысле можно сравнить с доминирование «Зенита» в чемпионате России последние несколько сезонов. Часть болельщиков считает, что это привносит в спорт скуку. Есть ли вам что ответить на такое мнение?

— Гораздо сложнее именно защищать титул. Это непростая работа. Даже если взять нынешний чемпионат России, после короткой программы мне вспоминался матч «Барселона» – «ПСЖ» (в двухматчевом противостоянии в Лиге чемпионов в 2017 году «Барселона» отыгралась после поражения 0:4. — Прим. «Чемпионата»), но сразу отбросил эти мысли. Думаю, это мотивирует другие пары совершенствоваться и тянуться за лидерами, — сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Александр Галлямов и Анастасия Мишина — трëхкратные чемпионы России (2022, 2024, 2025) и серебряные призёры в 2023 году.