Фигуристка Мишина высказалась о конкуренции в парном катании на чемпионате России

Трёхкратная чемпионка России, чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр в личном и командном турнире в паре с Александром Галлямовым российская фигуристка Анастасия Мишина прокомментировала большое количество ошибок в парном катании на прошедшем чемпионате России.

– В этом чемпионате России участвовало всего восемь спортивных пар. Как бы вы оценили конкуренцию в вашем виде на текущий момент?

— Так получилось, что перед этим сезоном очень много пар травмировалось и вылетело. В том сезоне у нас было больше пар, на чемпионате России ошибок практически не было. Почему в этом году так получилось, что многие ошибались, сказать не могу, для меня это удивительно. Первый раз такое, — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Видео: ЧР по прыжкам. Мишина/Галлямов