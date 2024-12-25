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Фигуристка Мишина — о произвольной программе: все сразу считывают, что это Майкл Джексон

Фигуристка Мишина — о произвольной программе: все сразу считывают, что это Майкл Джексон
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Трёхкратная чемпионка России, чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр в личном и командном турнире российская фигуристка Анастасия Мишина сравнила короткую и произвольную программы своей пары с Александром Галлямовым.

– В этом сезоне ваши программы очень разные по настроению: короткая – глубокая и одухотворённая, а произвольная – очень танцевальная и драйвовая. Какая из постановок ближе вашему внутреннему состоянию?
— Мне больше нравится катать произвольную программу, несмотря на то что она сложнее, потому что очень понятен образ. В короткой программе мы должны донести до зрителя нашу идею, а в произвольной все сразу считывают, что это Майкл Джексон, — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Видео: ЧР-2024. Произвольная программа. Мишина / Галлямов / 2023-12-23

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