«Лазеек в правилах очень много». Галлямов — о формате Лиги чемпионов для фигуристов

Трёхкратный чемпион России, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр в личном и командном турнире в паре с Анастасией Мишиной российский фигурист Александр Галлямов высказался о новом командном соревновании — Лиге чемпионов.

– Как вам формат Лиги чемпионов в фигурном катании? Видите ли какие-то плюсы в таком формате?

— Идея однозначно крутая, челленджи интересные. Думаю, с каждым разом они будут всё более интересными, а правила – с более понятными трактовками. Чтобы ребята не задумывались, как бы найти в них лазейку, их в правилах очень и очень много, — сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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