Галлямов — о съёмке ролика для Лиги чемпионов: чемпионат России у всех был на первом месте

Трёхкратный чемпион России, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр в личном и командном турнире в паре с Анастасией Мишиной российский фигурист Александр Галлямов ответил на вопрос о съёмке презентационного ролика для челленджа капитанов в Лиге чемпионов.

– В этом сезоне Первый канал ввёл формат Лиги чемпионов, Александр является капитаном команды «Тихоокеанские Сивучи». Перед чемпионатом России вы записывали презентационный ролик для челленджа капитанов, как это происходило? Чья была задумка?

— Было два варианта презентации, но всё немного поменялось за считаные часы. Возможно, сам видеоролик многих скорее разочаровал, но дело в том, что чемпионат России у всех был на первом месте. Немного смазали презентацию, но набрали хорошие баллы в Омске, — сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Видео: Александр Галлямов зачитал рэп на пресс-конференции