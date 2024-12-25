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Галлямов — о съёмке ролика для Лиги чемпионов: чемпионат России у всех был на первом месте

Галлямов — о съёмке ролика для Лиги чемпионов: чемпионат России у всех был на первом месте
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Трёхкратный чемпион России, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр в личном и командном турнире в паре с Анастасией Мишиной российский фигурист Александр Галлямов ответил на вопрос о съёмке презентационного ролика для челленджа капитанов в Лиге чемпионов.

– В этом сезоне Первый канал ввёл формат Лиги чемпионов, Александр является капитаном команды «Тихоокеанские Сивучи». Перед чемпионатом России вы записывали презентационный ролик для челленджа капитанов, как это происходило? Чья была задумка?
— Было два варианта презентации, но всё немного поменялось за считаные часы. Возможно, сам видеоролик многих скорее разочаровал, но дело в том, что чемпионат России у всех был на первом месте. Немного смазали презентацию, но набрали хорошие баллы в Омске, — сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Видео: Александр Галлямов зачитал рэп на пресс-конференции

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