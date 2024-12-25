«С ними абсолютно согласна». Акатьева — о резких словах Тутберидзе в свой адрес

Чемпионка России 2023 года фигуристка Софья Акатьева заявила о правильности резких слов тренера Этери Тутберидзе в свой адрес после проката короткой программы на ЧР-2025.

Тутберидзе сказала: «Ты не устала, нормально ехала – ты не пошла. Что это, [как будто] на четверной не пошла? Что? Что «не знаю»? Надо знать. Ну ты же понимаешь, что ты себя просто из борьбы тут же вынимаешь. Всё, ты ни за что не борешься».

«Конечно, [слова] строгие, и я с ними абсолютно согласна. Это совершенная правда — нужно было делать каскад, но опять какие-то сомнения возникли у меня. Правильно, что она так сказала. Нужно показывать спорт на соревнованиях, а не свои сомнения», — приводит слова Акатьевой «РИА Новости Спорт».