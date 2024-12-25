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«Ни на секунду не было». Софья Акатьева — о сомнениях в возвращении после пропуска сезона

«Ни на секунду не было». Софья Акатьева — о сомнениях в возвращении после пропуска сезона
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Чемпионка России 2023 года фигуристка Софья Акатьева заявила, что была уверена в продолжении карьеры после пропуска прошлого сезона из-за травмы.

«Вначале было, на самом деле [испытанием смотреть соревнования, в которых не могла участвовать]. Особенно в момент, когда я только получила травму. Я же должна была ехать на этап Гран-при России через неделю, готовилась к нему, у меня была достаточно хорошая форма. И смотреть трансляцию, осознавая, что я должна была находиться там, на льду, было тяжело. Но потом по ходу сезона потихоньку отпустила ситуацию. Поняла, что если я пройду этот путь, то в следующем сезоне вернусь и смогу выступать. С принятием, конечно, стало легче.

Ни на секунду не было [сомнений о возвращении]. Ни в один момент не думала, что могу вот так всё бросить», — приводит слова Акатьевой «РИА Новости Спорт».

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