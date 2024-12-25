Чайковская — о допуске россиян: мы всегда были сильны и не должны никого ни о чём просить

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о допуске российских фигуристов до отбора на Олимпиаду-2026.

— Вы знаете, что я никогда не опускалась до разборок с судьями, хотя у меня была масса претензий к ним. Но сейчас я хочу сказать спасибо, потому что мы получили картину, которая у нас есть на сегодняшний день. Она нам очень важна. Тем более появилась перспектива выступления на Олимпиаде. Мы попытаемся туда пробиться. Мы всегда были сильны, мы остаёмся сильными и не должны никого ни о чём просить. Но тем, что нас допускают, мы должны воспользоваться.

— До февраля Федерация фигурного катания на коньках России должна предоставить список участников — по одному номеру в каждом виде плюс один запасной.

— Чемпионат России завершён, здесь точка поставлена. Конечно, мы будем учитывать его результаты. Сейчас мы внимательно изучаем условия, которые нам выставили. Нам предстоит очень сложная работа, и времени на неё не так много, — приводит слова Чайковской «РИА Новости Спорт».