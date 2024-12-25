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Анна Щербакова прокомментировала допуск российских фигуристов к отбору на Олимпиаду-2026

Анна Щербакова прокомментировала допуск российских фигуристов к отбору на Олимпиаду-2026
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Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова прокомментировала допуск российских фигуристов к отбору на Олимпиаду-2026.

— У российских фигуристов будет шанс отобраться на Олимпиаду. Как ты восприняла эту новость?
— Конечно, я очень рада, но, мне кажется, рановато это всё так подробно обсуждать. Насколько я видела, там много деталей и нюансов. Хорошо, что все двигается в этом направлении. Это очень радостно. Пока бы я подождала и разобралась во всех нюансах, которые там есть. И не начинала много разговоров на эту тему. Кажется, немного рано. Но хорошо, что есть некоторые улучшения этой ситуации, — приводит слова Щербаковой Sport24.

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