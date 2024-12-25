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Щербакова — о Петросян: то, что она сейчас безоговорочный лидер, — это не обсуждается

Щербакова — о Петросян: то, что она сейчас безоговорочный лидер, — это не обсуждается
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Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова высказалась о двукратной чемпионке России фигуристке Аделии Петросян.

— Ты сказала, что не хотела бы никого выделять, но как можно не выделить Аделию Петросян…
— Да, я не хотела бы высказывать свои предпочтения, но то, что она является сейчас безоговорочным лидером, — это не обсуждается. Причём уже второй сезон подряд. И очень радостно, что на чемпионате России сложились два чистых проката. Много говорили о том, что она лидер, но два чистых проката на одном старте не складывались. А на омской арене творилось что-то невероятное, когда она это сделала. Большой отрыв от всех. Уровень, который она показывает, пока недосягаем для девочек, — приводит слова Щербаковой Sport24.

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