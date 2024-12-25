Перешедшая из России на Украину фигуристка заявила о домогательствах со стороны тренера

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова, ранее выступавшая под флагом России, заявила о домогательствах со стороны известного тренера.

«Я попала к одному тренеру, у которого давно хотела потренироваться. Не буду называть имени, но его многие знают. После первой тренировки он ко мне подошёл и говорит: «Настя, ты только не влюбляйся в меня». А остальное, мол, хорошо. Я думаю — интересно.

Конечно, это вызвало отторжение, но я маленькая девчонка, не понимаю, что от меня тренер хочет. Мне было 16 лет. Спустя короткое время мне предложили пожить у тренера, аргументируя это тем, что так добираться до катка проще. На следующий день меня в этой группе не было. Я ушла», — приводит слова Шаботовой «Спорт-экспресс».

Шаботовой 18 лет. Она представляла Россию до 2019 года, после чего сменила спортивное гражданство на украинское.