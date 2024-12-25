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Сихарулидзе рассказал, сколько видов будет в фигурном катании на РКИ

Сихарулидзе рассказал, сколько видов будет в фигурном катании на РКИ
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал, сколько видов фигурного катания будет на Российско-китайских играх, которые пройдут с 8 по 14 января 2025 года.

«Если говорить про Российско-Китайские игры, в фигурном катании будут 4 вида. У девушек и юношей от нашей страны будет по 3 участника. В спортивных танцах и парах по 2 пары. У нас есть очень интересные ребята, которые будут ярко проявлять себя на этих играх.

Хоть китайские товарищи нам друзья, но желаю нашим ребятам победы. Мы очень внимательно следим за юниорской сборной, понимая, что эти ребята будут соревноваться в 2030-2034 годах. Мы рады, что они будут участвовать в таких соревнованиях с таким давлением», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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