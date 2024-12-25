Журанков считает, что Бойкова/Козловский катались не на второе место чемпионата России

Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» поделился своим мнением касательно судейства на чемпионате России в соревнованиях спортивных пар.

«Почему за лутц со степ-аутом и q ставят -5 у Хабибуллиной/Княжука, а за тулуп со степ-аутом у Козловского ставят -2? Ну что вы делаете, вопрос судьям? Важный нюанс был в том, что Бойкова/Козловский катались первыми в короткой программе.

И вот выходят фавориты турнира и грубо ошибаются. А у судей в голове — они должны бороться за золото! И они понимают: надо подушку безопасности накачать, они и накачивают. По прокатам Хабибуллина/Княжук заслужили второе место», – сказал Журанков в рамках подкаста «Ход коньком».

Напомним, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали на чемпионате России вторыми, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук заняли третье место.