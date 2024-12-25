Боброва назвала, что нужно изменить Мишиной и Галлямову перед олимпийской квалификацией

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказались о выступлении Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России – 2025 в Омске.

Боброва: Они 100-процентные победители на этом старте.

Журанков: Но вот вопрос от зрителей: «Как они с такой скоростью, с такими нафталиновыми программами будут выигрывать там, где надо, на Олимпиаде?»

Боброва: Хочу пожелать им подумать над постановками в следующем сезоне. Это крайне важно. От этого будет зависеть их судьба.

Журанков: Друзья, я написал себе: Настя не умеет катать Майкла Джексона, зато она умеет выезжать выбросы. Не так важно, смотрится – не смотрится… Мишина/Галлямов будут пробивать стабильностью.