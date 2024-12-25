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«Мишина/Галлямов умеют кататься под давлением». Журанков — об олимпийской квалификации

«Мишина/Галлямов умеют кататься под давлением». Журанков — об олимпийской квалификации
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Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» поделился своим мнением о перспективах участия пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов в олимпийской квалификации.

«Нужно понимать, что нас не допустили ещё. Нам сказали, что у нас будет два старта в нейтральном статусе: квалификация на Олимпиаду и сами Игры, если пройдём отбор. И давление на тех, кто поедет туда, будет запредельным. Двойное давление. Мишина и Галлямов всегда катаются под давлением, что на чемпионате России, что на других турнирах. Они умеют с этим справляться. Я в них верю», – сказал Журанков в рамках подкаста «Ход коньком».

Мишина и Галлямов заняли первое место на чемпионате России в Омске и стали трёхкратными чемпионами страны.

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