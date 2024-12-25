Журанков заявил, что после победы Петросян ЧМ превращается в первенство деревни

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили итоги чемпионата России в Омске в женском одиночном катании.

Боброва: Спасибо большое Аделии Петросян за то, что она сделала. Я очень бы хотела, чтобы она этим прокатом завершила чемпионат России. Когда весь зал встаёт, все аплодируют, это была бы хорошая точка.

Это та спортсменка, в которой сложилось всё: техника, эмоциональная составляющая, хорошие программы. Если бы всё так сложилось и Аделия Петросян поехала бы на Олимпиаду, я бы пожелала оставить ей эту произвольную программу.

Журанков: Аделия Петросян показала место всей этой западной шушере, которая пишет пропагандистские гадости, всяким Дюамель и Лизам. Она показала, что их чемпионат мира – это чемпионат Сходни. После таких баллов, которое выдало наше трио, любой чемпионат мира – это первенство деревни. Это удар промеж глаз всем.