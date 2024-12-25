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Косторная: не бывает тупых спортсменов, бывает тренер, который не умеет объяснять

Косторная: не бывает тупых спортсменов, бывает тренер, который не умеет объяснять
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная высказалась о тренерской работе в спорте.

«Я очень люблю, когда у детей что-то получается. И у них неподдельная радость, и у меня, что я смогла объяснить человеку, что нужно сделать, и у него реально получилось. Ну, конечно, я искренне расстраиваюсь, когда не получается. Потому что, знаете, как говорят, не бывает тупых спортсменов, бывает тренер, который не умеет объяснять», — сказала Косторная во второй серии фильма «Параллельное вращение».

Напомним, ранее Косторная и её партнёр Георгий Куница заявили, что пропустят два сезона. Точная причина их решения пока неизвестна. Спортсменка перешла в парное катание в 2023 году, до этого она выступала в одиночном.

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