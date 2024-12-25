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Журанков объяснил, почему Дикиджи выиграл чемпионат России

Журанков объяснил, почему Дикиджи выиграл чемпионат России
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Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» поделился своим мнением о победе в мужском одиночном катании на чемпионате России Владислава Дикиджи.

«Знаешь, почему он чемпион? Он не пошёл на пять четверных, он сделал контент, который принесёт успех. У него правильный подход, о чём мы просили в прошлом сезоне. У меня одна просьба – Влад, не бросай работать! Такое дарование должно дальше развиваться», – сказал Журанков в рамках подкаста «Ход коньком».

Владислав впервые в карьере занял на ЧР первое место, вторым стал Глеб Лутфуллин, на третьем месте – Евгений Семененко. Ранее спортсмен становился вторым на чемпионате России – 2024 в Челябинске.

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