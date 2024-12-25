«Фото на паспорт». Медведева поделилась милым снимком с собакой

Серебряный призёр Олимпиады-2018 двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала милый кадр с собакой на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница медведевой в социальных сетях

«3..2..1… фото на паспорт», — подписала публикацию российская фигуристка.

25-летняя Медведева, помимо серебра с Олимпийских игр — 2018 и ЧМ, имеет два титула чемпионки России и Европы. Российская фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года.

15 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве прошло ледовое шоу Евгении Медведевой, которое было посвящено 25-летию фигуристки. Для Евгении это дебютный проект такого рода.