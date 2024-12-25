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Журанков — о Гуменнике: такие правила: либо докручиваешь, либо недокручиваешь

Журанков — о Гуменнике: такие правила: либо докручиваешь, либо недокручиваешь
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Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» поделился своим мнением о выступлении Петра Гуменника на чемпионате России – 2025 в Омске.

«Петя Гуменник — браво за короткую программу с этим результатом и такой чистотой, для него это была победа. Но в произвольной если пересматривать его прыжки внимательно, его ещё пожалели, а так неизвестно, где бы он был. Такие правила сегодня – либо докручиваешь, либо недокручиваешь.

Петя нам очень нравится – скольжение, интеллектуальное катание, всё вкусно и запоминается. Но, к сожалению, так недокручивать прыжки — и ты оказываешься там, где ты есть», – сказал Журанков в рамках подкаста «Ход коньком».

Гуменник занял четвёртое итоговое место, победил на ЧР-2025 впервые в карьере Владислав Дикиджи.

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