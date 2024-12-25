Боброва про неудачу Кондратюка: он закрывал соревнования и перегорел

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказалась о выступлении Марка Кондратюка на чемпионате России-2025 в Омске.

«Мне кажется, сыграло злую шутку то, что он закрывал все соревнования и перегорел после разминки. 35 минут после разминки – это другая жизнь. Что происходило у него в голове – может, он увидел, как кто-то катался, расстраивался ли за кого-то. То, что творилось на арене. Говорят, он ещё болел», – сказала Боброва в рамках подкаста «Ход коньком».

Кондратюк лидировал после короткой программы, однако неудачный прокат произвольной отбросил чемпиона Европы на пятую итоговую позицию. Победил на ЧР-2025 впервые в карьере Владислав Дикиджи.