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Боброва про неудачу Кондратюка: он закрывал соревнования и перегорел

Боброва про неудачу Кондратюка: он закрывал соревнования и перегорел
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказалась о выступлении Марка Кондратюка на чемпионате России-2025 в Омске.

«Мне кажется, сыграло злую шутку то, что он закрывал все соревнования и перегорел после разминки. 35 минут после разминки – это другая жизнь. Что происходило у него в голове – может, он увидел, как кто-то катался, расстраивался ли за кого-то. То, что творилось на арене. Говорят, он ещё болел», – сказала Боброва в рамках подкаста «Ход коньком».

Кондратюк лидировал после короткой программы, однако неудачный прокат произвольной отбросил чемпиона Европы на пятую итоговую позицию. Победил на ЧР-2025 впервые в карьере Владислав Дикиджи.

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