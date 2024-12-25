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Боброва — про камбэк Семененко: в очередной раз доказал, что на него можно положиться

Боброва — про камбэк Семененко: в очередной раз доказал, что на него можно положиться
Евгений Семененко
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказалась о выступлении Евгения Семененко на чемпионате России – 2025 в Омске.

«Семененко в очередной раз доказал, что на него можно положиться. Хорошо ехал в короткой, но не срослось, а в произвольной доказал, что может бороться, несмотря ни на что. Это тот случай, когда руки не опускаются, и он может от этого выиграть. Он мог быть выше, возможно, с учётом того, что он не в последней разминке катался», – сказала Боброва в рамках подкаста «Ход коньком».

Евгений Семененко занял на соревнованиях третье место, победил на ЧР-2025 в Омске впервые в карьере Владислав Дикиджи.

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