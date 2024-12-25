«Потрясающая и невероятная». Сергей Лазарев рассказал о встрече с Алиной Загитовой

Певец Сергей Лазарев рассказал о встрече с российской фигуристкой Алиной Загитовой на шоу «Волшебство на льду» в Москве.

«Алина Загитова – потрясающая и невероятная фигуристка, чемпионка России, чемпионка Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка! Я помню, как я болел и переживал за Алину на всех соревнованиях, как радовался её победам и хотел сказать ей слова восхищения лично! И вот спустя время мне не просто удалось это сделать, но ещё и исполнить совместный номер во время ледового шоу, когда Алина каталась под мою песню! Мне кажется, что фигуристы – это полубоги. То, что творят они на льду, какой невероятной выносливостью обладают – невообразимо! Это восхищает! Вы любите фигурное катание?» — написал Лазарев на своей странице в социальных сетях.

На шоу в Москве Загитова выступила под песню Лазарева «В самое сердце». В нём также приняли участие Евгения Медведева и Александра Игнатова (Трусова).