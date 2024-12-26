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Глава РУСАДА рассказала, когда Валиева сможет тренироваться за счёт государственных денег

Глава РУСАДА рассказала, когда Валиева сможет тренироваться за счёт государственных денег
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, когда фигуристка Камила Валиева сможет участвовать в централизованных тренировках, которые финансируются за счёт государства.

«Что касается возвращения к централизованным тренировкам, то Всемирный антидопинговый кодекс говорит, что можно это делать за два месяца до окончания дисквалификации. Но в каждом конкретном случае мы дополнительно советуемся со Всемирным антидопинговым агентством или с международной федерацией», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Срок дисквалификации Валиевой за допинг истекает 25 декабря 2025 года. Следовательно, спортсменка сможет тренироваться в общей группе с 25 октября.

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