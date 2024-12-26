Глава РУСАДА рассказала, когда Валиева сможет тренироваться за счёт государственных денег

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, когда фигуристка Камила Валиева сможет участвовать в централизованных тренировках, которые финансируются за счёт государства.

«Что касается возвращения к централизованным тренировкам, то Всемирный антидопинговый кодекс говорит, что можно это делать за два месяца до окончания дисквалификации. Но в каждом конкретном случае мы дополнительно советуемся со Всемирным антидопинговым агентством или с международной федерацией», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Срок дисквалификации Валиевой за допинг истекает 25 декабря 2025 года. Следовательно, спортсменка сможет тренироваться в общей группе с 25 октября.