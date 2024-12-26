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Лутфуллин — о Туктамышевой в роли тренера: ей со мной легко, мне — с ней

Лутфуллин — о Туктамышевой в роли тренера: ей со мной легко, мне — с ней
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Серебряный призёр чемпионата России — 2025 фигурист Глеб Лутфуллин рассказал о тренерской работе с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.

«Часто ли Елизавете удаётся приходить на тренировки? Хотелось бы чаще. Надеюсь, она это увидит. Мне с ней комфортно. Мне со всеми комфортно, тренерский штаб у нас лучший, я считаю.

Какой она тренер? Очень понимающий. Она меня хорошо понимает как человека, и ей со мной легко, и мне — с ней. Мы с Лизой много лет катались вместе, я её очень сильно уважаю. Конечно, мы можем посмеяться, поболтать как товарищи. Но когда мы на льду, естественно, я её всегда слушаю, мне самому было интересно поработать с Лизой», — приводит слова Лутфуллина ТАСС.

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