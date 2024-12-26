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Сихарулидзе рассказал о принципах отбора на олимпийскую квалификацию в фигурном катании

Сихарулидзе рассказал о принципах отбора на олимпийскую квалификацию в фигурном катании
Антон Сихарулидзе
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о принципах отбора спортсменов на олимпийский квалификационный турнир. Соревнования пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).

— Привыкли, что именно чемпионат страны определяет, кто поедет на международные соревнования. Но есть и финал Гран‑при России. Как будет в этот раз?
— Этот случай всё же особый. Я думаю, что в этот раз мы будем смотреть не только по одному турниру. Обязательно будем учитывать чемпионат России. Но и будем смотреть по тому, как спортсмен выступал на предыдущих турнирах, на этапах Гран‑при. Также обратим внимание на то, насколько спортсмен психологически устойчив, какие были прокаты — были ли большие срывы или он всё время стабильно и хорошо выступает. Потому в этом случае будет индивидуальный подход к каждому виду, — приводит слова Сихарулидзе «Матч ТВ».

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях, в фигурном катании Россия сможет выставить на квалификационные соревнования только по одному спортсмену у мужчин и женщин. При этом заявлено о запрете ISU на участие в олимпийской квалификации спортсменов, поддержавших СВО или состоящих на контракте с властями России или Беларуси.

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