Глава РУСАДА считает разными допинг-дела теннисистки Швёнтек и фигуристки Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова призвала не сравнивать допинговые дела российской фигуристки Камилы Валиевой и польской теннисистки Иги Швёнтек.

«СМИ в последнее время любят сравнивать дело нашей фигуристки с делами китайских пловцов либо с делом польской спортсменки. Я считаю, что в данном случае единственное сходство — это одна и та же субстанция. Если проанализировать информацию по делу Швёнтек, которая есть в открытом доступе, то спортсменкой были представлены исчерпывающие доказательства, которые говорят об использовании именно загрязнённого продукта, и речь идёт об очень низкой концентрации запрещённой субстанции в допинг-пробе.

Есть результаты исследования, проведённого в аккредитованной ВАДА лаборатории, есть мнения независимых экспертов, которые подтвердили версию спортсменки, она также провела исследование волос для доказательства отсутствия системного применения, и, в конце концов, есть документы, подтверждающие покупку именно этого препарата врачом. Я думаю, что этого более чем достаточно для того, чтобы поверить в её версию. А в целом я считаю, что это два абсолютно разных дела», — приводит слова Логиновой ТАСС.