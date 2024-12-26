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Сихарулидзе — о допуске российских фигуристов: нужно проконсультироваться с ISU

Сихарулидзе — о допуске российских фигуристов: нужно проконсультироваться с ISU
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о необходимости проведения консультаций с Международным союзом конькобежного спорта (ISU) для уточнения критериев отбора на квалификационный турнир к ОИ-2026.

— Как плотно уже удалось изучить критерии допуска?
— Мы пока не смогли внимательно это всё изучить. Все же сейчас занимались чемпионатом страны. Думаю, в ближайшее время начнём консультироваться, смотреть внимательно.

— Консультироваться в том числе с ISU?
— И с ISU, и внутри страны будем консультироваться, чтобы сформировать предложение для участия в отборочном турнире.

— Почему спрашиваю — некоторые фигуристы порадовались, но всё равно есть сомнения относительно наложенных ограничений.
— Конечно, ограничения существуют. И тут мы должны разобраться и проконсультироваться с ISU, чтобы понять, до какой степени и кого эти ограничения касаются. Чтобы очень чётко понимать формулировки.

Я бы очень хотел всех обрадовать сейчас, но просто нет смысла сотрясать воздух, так как мы до конца не имеем чёткого понимания. Как только оно будет, мы обязательно всем поделимся, — приводит слова Сихарулидзе «Матч ТВ».

Квалификационный турнир Олимпиады-2026 пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).

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