Сихарулидзе — об Аделии Петросян: она может быть символом международного фигурного катания

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что выступления Аделии Петросян могут стать образцом для мирового фигурного катания.

— Кто‑то особенно вас поразил на этом чемпионате?

— Да, конечно. У нас есть Аделия Петросян — в моём понимании, это пример сбалансированности в женском одиночном катании, где очень сложные технические элементы переплетены с интересными шагами, спиралями, вращениями. И каждый компонент фигурного катания исполняется на очень высоком уровне.

Я думаю, что это именно то фигурное катание, которое хочет видеть ISU в исполнении фигуристов. Где всё сбалансировано: катание, вращение, четверные прыжки. Поэтому Аделия, пожалуй, может быть символом международного фигурного катания. Это то, к чему мы все идём, — к такому катанию. Поэтому, наверное, будет разумно отметить её, — приводит слова Сихарулидзе «Матч ТВ».