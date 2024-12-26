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Сихарулидзе — об Аделии Петросян: она может быть символом международного фигурного катания

Сихарулидзе — об Аделии Петросян: она может быть символом международного фигурного катания
Аделия Петросян
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что выступления Аделии Петросян могут стать образцом для мирового фигурного катания.

— Кто‑то особенно вас поразил на этом чемпионате?
— Да, конечно. У нас есть Аделия Петросян — в моём понимании, это пример сбалансированности в женском одиночном катании, где очень сложные технические элементы переплетены с интересными шагами, спиралями, вращениями. И каждый компонент фигурного катания исполняется на очень высоком уровне.

Я думаю, что это именно то фигурное катание, которое хочет видеть ISU в исполнении фигуристов. Где всё сбалансировано: катание, вращение, четверные прыжки. Поэтому Аделия, пожалуй, может быть символом международного фигурного катания. Это то, к чему мы все идём, — к такому катанию. Поэтому, наверное, будет разумно отметить её, — приводит слова Сихарулидзе «Матч ТВ».

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