Глава РУСАДА — о деле Валиевой: рассчитывали, что будет установлена причастность персонала

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что в организации рассчитывали на установление причастности персонала к допинг-делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Когда идёт речь о попадании в организм юного спортсмена запрещённого вещества, мы должны понимать, что, вероятнее всего, либо кто-то способствовал этому, либо всё произошло по недосмотру окружения спортсмена. Потому что факт остаётся фактом, запрещённая субстанция попала в организм.

Я считаю, что дело Валиевой — это сигнал для всех тех, кто окружает юных спортсменов, повод ещё раз задуматься. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу и Общероссийским антидопинговым правилам спортсмен любого возраста отвечает за всё, что попало в его организм. Но, безусловно, те, кто окружает юных спортсменов, — тренеры, родители, медики — должны помогать и напоминать им об аккуратности на любом этапе деятельности, будь то сборы или общение с друзьями в клубе. В данном конкретном случае не установлена причастность персонала спортсменки, хотя мы рассчитывали на то, что будут более очевидные результаты. Но мы имеем то, что имеем», — приводит слова Логиновой ТАСС.