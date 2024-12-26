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Евгения Медведева поделилась шестью яркими поздравлениями с 25-летием от болельщиков

Евгения Медведева поделилась шестью яркими поздравлениями с 25-летием от болельщиков
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Серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева поделилась шестью яркими пожеланиями от болельщиков. 19 ноября спортсменке исполнилось 25 лет.

«Друзья, благодаря вам я получила много классных открыток с пожеланиями на своё 25-летие. Все они тронули меня до глубины души и вызывали улыбку при прочтении. Ваша поддержка всегда была для меня классной мотивацией.

Фото: Из личного архива Медведевой

Фото: Из личного архива Медведевой

Я выбрала шесть пожеланий, чьи авторы написали самые клёвые и искренние пожелания и отличились креативным дизайном! Обнимаю каждого, кто поучаствовал. С наступающим!» — написала Медведева в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Медведевой

Фото: Из личного архива Медведевой

Фото: Из личного архива Медведевой

Фото: Из личного архива Медведевой

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