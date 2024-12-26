Авербух и Загитова вошли в рейтинг спортсменов с наибольшим количеством нарушений ПДД

Появился рейтинг главных нарушителей правил дорожного движения в российском спорте по итогам 2024 года. В рейтинг топ-10 попали два представителя фигурного катания — Илья Авербух (на втором месте) и Алина Загитова (на шестом). Список составил портал Postnews.

Продюсер и хореограф Илья Авербух успел накопить 409 штрафов на сумму 428,5 тыс. руб. 13 из этих штрафов на 47 тыс. руб. не оплачены до сих пор. Чаще всего за последний год его ловили на превышении скорости (294 раза), несоблюдении требований знаков или разметки (50 раз) и неуплате парковки (26 раз). Дважды Авербух был пойман при проезде на красный свет.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова собрала 210 штрафов на своих двух машинах — Porsche Macan и BMW X6 30d (185 на первой и 25 на второй) на общую сумму 159 тыс. руб. Все они уже оплачены.